ЧАЕС підключать до резервних дизель-генераторів: живлення вистачить лише на дві доби

Бойові дії унеможливлюють ремонтні роботи.

Захоплену росіянами Чорнобильську АЕС, яка повністю знеструмлена, підключать до резервних дизель-генераторів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Завдяки цьому буде забезпечене живлення її об'єктів протягом 48 годин.

"Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно", - наголосив очільник МЗС.

Кулеба закликав міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам відновити електропостачання. Адже бойові дії унеможливлюють ремонтні роботи.

До слова, про знеструмлення ЧАЕС стало відомо 9 березня. В “Укренерго” повідомили, що знеструмлено також місто Славутич.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебуває у заручниках.

Що наразі відбувається на станції, точно невідомо. Але показники свідчать, що радіація там перевищена в сім разів, йшлося у повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження 7 березня.

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