Чорнобильська АЕС зараз знеструмлена: Укренерго

Бойові дії тривають, щозараз унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

Чорнобильська АЕС зара перебуває під контролем окупантів. Наразі станція повністю знеструмлена.

Про це повідомляють на сторінці "Укренерго" в фейсбук.

"В результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чоробильська АЕС. Бойові дії тривають, щозараз унеможливлює ремонтні роботи та відновлення енергоживлення. Місто Славутич також знеструмлено. "Укренерго" моніторить ситуацію та інформуватиме про всі зміни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із віддаленою передачею даних від систем контролю безпеки Чорнобильської АЕС.

Персонал захопленої російськими окупантами Чорнобильської АЕС вже 14 добу виконує свої обов’язки із забезпечення безпечної експлуатації об’єктів. Наразі неможливий регулювальний контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок та інших об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС та на території зони відчуження..