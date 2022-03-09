Чернобыльская АЭС сейчас обесточена: Укрэнерго

Боевые действия продолжаются, что теперь делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания.

Чернобыльская АЭС зара находится под контролем оккупантов. В настоящее время станция полностью обесточена.

Об этом сообщают на странице "Укрэнерго" в фейсбуке.

"В результате враждебных действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Боевые действия продолжаются, каждый раз делает невозможным ремонтные работы и возобновление энергопитания. Город Славутич также обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", — говорится в сообщении.

Напомним, что МАГАТЭ потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля безопасности Чернобыльской АЭС.

Персонал захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС уже 14 сутки выполняет свои обязанности по обеспечению безопасной эксплуатации объектов. В настоящее время невозможен регулирующий контроль за состоянием ядерной и радиационной безопасности ядерных установок и других объектов на площадке Чернобыльской АЭС и на территории зоны отчуждения.