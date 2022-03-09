ЧАЭС подключат к резервным дизель-генераторам: питания хватит всего на двое суток

Боевые действия делают невозможным ремонтные работы.

Захваченную россиянами Чернобыльскую АЭС, которая полностью обесточена, подключат к резервным дизель-генераторам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Благодаря этому будет обеспечено питание объектов в течение 48 часов.

"Потом отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба призвал международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам возобновить электроснабжение. Ведь боевые действия делают невозможным ремонтные работы.

К слову, об обесточении ЧАЭС стало известно 9 марта. В Укрэнерго сообщили, что обесточен также город Славутич.

Напомним, 24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках.

Что происходит на станции, точно неизвестно. Но показатели свидетельствуют, что радиация там превышена в семь раз, говорилось в сообщении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 7 марта.

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