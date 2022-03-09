Трюдо пригласил Зеленского выступить перед правительством Канады

По словам Трюдо, канадцы вдохновлены стойкостью украинцев.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригласил президента Владимира Зеленского выступить перед правительством страны.

Об этом Трюдо написал в своем Twitter.

По словам канадского премьера, граждане его страны хотят услышать мнение украинского президента.

Канадцы были вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев, а также лидерством, продемонстрированным президентом. Я знаю, что они хотят услышать его личное мнение”, — говорится в сообщении Трюдо.

I invited President @ZelenskyyUa to address Canada's Parliament. Канадианы должны быть inspired bravery and resiliency ukrainians and leadership the President has shown, and I know they eager to hear directly from him. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 9 марта 2022

Кстати, Владимир Зеленский и Джастин Трюдо обсудили оборонное сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 марта, выступил с обращением в парламент Великобритании.