Зеленский и Трюдо обсудили ужесточение санкций против России

Стороны согласовали дальнейшие дипломатические шаги.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили оборонное сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.
Об этом президент Зеленский сообщил в Twitter.
"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо про оборонное сотрудничество Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это ежедневно", — подчеркнул Зеленский.
Talked to my friend @JustinTrudeau о defensaнии cooperation and how to increase sanctions pressure on Russia. Наgred on further diplomatic steps. Canada stands with Ukraine. We feel it every day.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 9, 2022
Напомним, Великобритания будет задерживать любые российские самолеты в своем воздушном пространстве.
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