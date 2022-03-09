Зеленский и Трюдо обсудили ужесточение санкций против России

Зеленский и Трюдо обсудили ужесточение санкций против России

Стороны согласовали дальнейшие дипломатические шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили оборонное сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.

Об этом президент Зеленский сообщил в Twitter.

"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо про оборонное сотрудничество Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это ежедневно", — подчеркнул Зеленский.

Talked to my friend @JustinTrudeau о defensaнии cooperation and how to increase sanctions pressure on Russia. Наgred on further diplomatic steps. Canada stands with Ukraine. We feel it every day. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Напомним, Великобритания будет задерживать любые российские самолеты в своем воздушном пространстве.

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