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Зеленский и Трюдо обсудили ужесточение санкций против России

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Зеленский и Трюдо обсудили ужесточение санкций против России

Associated Press

Стороны согласовали дальнейшие дипломатические шаги.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили оборонное сотрудничество и усиление санкционного давления на Россию.

Об этом президент Зеленский сообщил в Twitter.

"Поговорил с моим другом Джастином Трюдо про оборонное сотрудничество Украины и Канады и о том, как усилить санкционное давление на россию. Согласовали дальнейшие дипломатические шаги. Канада бок о бок с Украиной. Чувствуем это ежедневно", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Великобритания будет задерживать любые российские самолеты в своем воздушном пространстве.

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