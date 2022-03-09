Экономический форум в Давосе заморозил отношения с РФ

Экономический форум в Давосе заморозил отношения с РФ

Форум будет соблюдать санкции против страны-агрессора.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе заморозил отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с олигархами.

Об этом сообщила спикер ВЭФ Аманда Руссо, передает Politico.

Форум будет соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против РФ.

"Мы не сотрудничаем ни с одним попавшим под санкции лицом и заморозили все отношения с российскими структурами", – сказала Руссо.

ВЭФ оставляет открытой возможность быть посредником между Россией и Украиной после войны.

Напомним, президент страны-агрессора Владимир Путин 21 февраля официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". А уже утром 24 февраля Путин объявил о широкомасштабном вторжении в Украину, которое назвал "специальная военная операция" по "защите" Донбасса.

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