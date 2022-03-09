Економічний форум у Давосі заморозив відносини з РФ

Економічний форум у Давосі заморозив відносини з РФ

Форум дотримуватиметься санкцій проти країни-агресорки.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі заморозив відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з олігархами.

Про це повідомила речниця ВЕФ Аманда Руссо, передає Politico.

Форум дотримуватиметься санкцій США, ЄС та Швейцарії проти РФ.

"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російськими структурами", – сказала Руссо.

ВЕФ залишає відкритою можливість бути посередником між Росією та Україною після завершення війни.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". А вже зранку 24 лютого Путін оголосив про широкомасштабне вторгнення в Україну, яке назвав "спеціальна військова операція" щодо "захисту" Донбасу.

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