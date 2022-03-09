У Харкові створюють окрему бригаду тероборони

До лав приймають військовозобов'язаних громадян.

У Харкові створюють окрему бригаду територіальної оборони міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

До її лав приймають військовозобов’язаних офіцерів та солдатів, сержантів, старшин запасу віком від 18 до 60 років.

Усім чоловікам та жінкам військовозобов’язаним, які зареєстровані в Харкові, необхідно прибути до найближчого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати). За словами Синєгубова, там нададуть інформацію щодо місця збору та порядку призову до складу бригади ТрО.

З собою військовозобов’язаним потрібно мати:

військовий квиток (тимчасове посвідчення, або інший військово-обліковий документ); - паспорт (ID-карту);

ІНН платника податків, - посвідчення водія;

засоби особистої гігієни, теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.

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