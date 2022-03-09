В Харькове создают отдельную бригаду терробороны

В ряды принимают военнообязанных граждан.

В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В ряды принимают военнообязанных офицеров и солдат, сержантов, старшин запаса в возрасте от 18 до 60 лет.

Всем мужчинам и женщинам военнообязанным, зарегистрированным в Харькове, необходимо прибыть в ближайший районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывшие военные комиссариаты). По словам Синегубова, там предоставят информацию о месте сбора и порядке призыва в состав бригады ТрО.

С собой военнообязанным нужно иметь:

военный билет (временное – удостоверение, или другой военно-учетный документ); — паспорт (ID-карту);

ИНН налогоплательщика — удостоверение водителя;

средства личной гигиены, теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.

Читайте также: