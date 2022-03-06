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Канадцам советуют немедленно покинуть Россию

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Канадцам советуют немедленно покинуть Россию

pixabay.com

В МИД подчеркнули, что западные санкции против РФ могут помешать канадцам, желающим уехать из РФ.

МИД Канады рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Россию и избегать каких-либо путешествий туда из-за войны с Украиной.

Об этом сообщается на официальной странице МИД Канады.

"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в частности, ограниченных вариантов перелетов и ограничений на финансовые операции. Если вы находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока доступны коммерческие способы путешествия", — говорится в сообщении.

МИД также просит своих граждан не участвовать в митингах и не распространять информацию о вторжении России в Украину из-за нового российского закона, который сильно ограничивает свободу слова в стране.

Напомним, премьер-министр Канады Трюдо летит на неделю в Европу говорить с союзниками, как остановить войну России против Украины.

Ранее Канада заявила о необходимости исключения РФ из Интерпола.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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