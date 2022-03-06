Канадцам советуют немедленно покинуть Россию

В МИД подчеркнули, что западные санкции против РФ могут помешать канадцам, желающим уехать из РФ.

МИД Канады рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Россию и избегать каких-либо путешествий туда из-за войны с Украиной.

Об этом сообщается на официальной странице МИД Канады.

"Избегайте всех путешествий в Россию из-за влияния вооруженного конфликта с Украиной, в частности, ограниченных вариантов перелетов и ограничений на финансовые операции. Если вы находитесь в России, вам следует немедленно покинуть ее, пока доступны коммерческие способы путешествия", — говорится в сообщении.

МИД также просит своих граждан не участвовать в митингах и не распространять информацию о вторжении России в Украину из-за нового российского закона, который сильно ограничивает свободу слова в стране.

Напомним, премьер-министр Канады Трюдо летит на неделю в Европу говорить с союзниками, как остановить войну России против Украины.

Ранее Канада заявила о необходимости исключения РФ из Интерпола.