Канада требует исключения РФ из Интерпола

Такое решение было принято из-за нападения России на Украину.

Канада требует исключить Россию из Международной организации криминальной полиции (Интерпол).

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Такое решение было принято из-за вторжения России в Украину.

"Канада и наши близкие партнеры призывают исключить Россию из Интерпола. Мы поддерживаем это, потому что считаем, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимному уважению между членами Интерпола", — говорится в заявлении Джастина Трюдо

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине летальное оружие. Также государство выделит миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: