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Канада требует исключения РФ из Интерпола

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Канада требует исключения РФ из Интерпола

Джастин Трюдо / Associated Press

Такое решение было принято из-за нападения России на Украину.

Канада требует исключить Россию из Международной организации криминальной полиции (Интерпол).

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Такое решение было принято из-за вторжения России в Украину.

"Канада и наши близкие партнеры призывают исключить Россию из Интерпола. Мы поддерживаем это, потому что считаем, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимному уважению между членами Интерпола", — говорится в заявлении Джастина Трюдо

Ранее сообщалось, что Канада передаст Украине летальное оружие. Также государство выделит миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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