Канада передаст Украине летальное оружие

Государство также выделит миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.

Минобороны Канады планирует передать Украине партию летального вооружения.

Об этом заявила в эфире канадского телевидения министерша обороны Канады Анита Ананд в четверг, 3 марта.

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"Мы намерены обеспечить дополнительную помощь летальным вооружением Украине, это включает 4,5 тыс. ракетных пусковых установок и 7,5 тыс. гранат", – рассказала министерша.

Никаких других деталей она не указала.

Кроме того, Канада выделит Украине миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.