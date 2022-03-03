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Канада передаст Украине летальное оружие

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Канада передаст Украине летальное оружие

pixabay.com

Государство также выделит миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.

Минобороны Канады планирует передать Украине партию летального вооружения.

Об этом заявила в эфире канадского телевидения министерша обороны Канады Анита Ананд в четверг, 3 марта.

"Мы намерены обеспечить дополнительную помощь летальным вооружением Украине, это включает 4,5 тыс. ракетных пусковых установок и 7,5 тыс. гранат", – рассказала министерша.

Никаких других деталей она не указала.

Кроме того, Канада выделит Украине миллион долларов на покупку высококачественных спутниковых снимков.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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