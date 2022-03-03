Канада передасть Україні летальну зброю

Держава також виділить мільйон доларів на придбання високоякісних супутникових знімків.

Міноборони Канади планує передати Україні партію летального озброєння.

Про це заявила в ефірі канадського телебачення міністерка оборони Канади Аніта Ананд у четвер, 3 березня.

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"Ми маємо намір забезпечити додаткову допомогу летальним озброєнням Україні, це включає 4,5 тис. ракетних пускових установок і 7,5 тис. гранат", – розповіла міністерка.

Жодних інших деталей вона не вказала.

Крім того, Канада виділить Україні мільйон доларів на придбання високоякісних супутникових знімків.