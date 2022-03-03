Ізраїль відправив Україні 15 тонн гуманітарної допомоги

Крім того, на кордоні України з Молдовою українським біженцям домомагатимуть 40 ізраїльських лікарів.
Ізраїльська волонтерська організація United Hatzalah у четвер, 3 березня, відправила 15 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців до кордону України з Молдовою.
Про це пише Укрінформ з посиланням на ізраїльське інформаційне агентство TPS.
Авіакомпанії El Al чартерним рейсом до Румунії відправить допомогу, зокрема, медикаменти, продукти харчування, гігієни та одяг.
Крім того, для допомоги українським біженцям на кордоні України з Молдовою приїдуть 40 медиків, в тому числі лікарі швидкої допомоги, парамедики, психологи, терапевти. Вони відправляться з Румунії на допомогу українським біженцям.
Як зазначив представник United Hatzalah Девід Кріспіл, що працює на українському кордоні з Молдовою, ізраїльські волонтери щодня допомагають приблизно 1500 українським біженцям, забезпечуючи їх їжею, одягом, а також за необхідності надають медичний супровід.