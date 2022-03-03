Ізраїль відправив Україні 15 тонн гуманітарної допомоги

Крім того, на кордоні України з Молдовою українським біженцям домомагатимуть 40 ізраїльських лікарів.

Ізраїльська волонтерська організація United Hatzalah у четвер, 3 березня, відправила 15 тонн гуманітарної допомоги для українських біженців до кордону України з Молдовою.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ізраїльське інформаційне агентство TPS.

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Авіакомпанії El Al чартерним рейсом до Румунії відправить допомогу, зокрема, медикаменти, продукти харчування, гігієни та одяг.

Крім того, для допомоги українським біженцям на кордоні України з Молдовою приїдуть 40 медиків, в тому числі лікарі швидкої допомоги, парамедики, психологи, терапевти. Вони відправляться з Румунії на допомогу українським біженцям.

Як зазначив представник United Hatzalah Девід Кріспіл, що працює на українському кордоні з Молдовою, ізраїльські волонтери щодня допомагають приблизно 1500 українським біженцям, забезпечуючи їх їжею, одягом, а також за необхідності надають медичний супровід.