Напад Росії на Україну: світова економіка може втратити трильйон доларів

Напад Росії на Україну: світова економіка може втратити трильйон доларів

Рівень світової інфляції може зрости на 2 процентних пункти наступного року.

Через розв’язання Росією війни проти України обсяг світової економіки до 2023 року може скоротитися на 1%, що дорівнює 1 трлн дол.

Про це йдеться в дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень.

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"Росія та Україна є значними постачальниками сировини, враховуючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, які використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість і виробництво телефонів", ­– йдеться у дослідженні.

Водночас за даними експертів, рівень світової інфляції внаслідок війни збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.