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Напад Росії на Україну: світова економіка може втратити трильйон доларів

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Напад Росії на Україну: світова економіка може втратити трильйон доларів

kyiv.gp.gov.ua

Рівень світової інфляції може зрости на 2 процентних пункти наступного року.

Через розв’язання Росією війни проти України обсяг світової економіки до 2023 року може скоротитися на 1%, що дорівнює 1 трлн дол.

Про це йдеться в дослідження британського Національного інституту економічних та соціальних досліджень.

"Росія та Україна є значними постачальниками сировини, враховуючи титан, паладій, пшеницю та кукурудзу. Тому ми передбачаємо, що посиляться проблеми з ланцюгами постачань для секторів, які використовують цю сировину, серед яких автомобільна та авіабудівна промисловість і виробництво телефонів", ­– йдеться у дослідженні.

Водночас за даними експертів, рівень світової інфляції внаслідок війни збільшиться на 2 процентних пункти у 2023 році.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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