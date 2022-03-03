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Вже обстріляли блокпост, триває бій: мешканців Енергодара попередили про нову атаку росіян (відео)

Вже обстріляли блокпост, триває бій: мешканців Енергодара попередили про нову атаку росіян (відео)

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Вже обстріляли блокпост, триває бій: мешканців Енергодара попередили про нову атаку росіян (відео)

Мер Енергодара закликав містян залишатися вдома.

Мер Енергодара повідомив, що до міста наближається російська армія. Окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост та застосували вже зброю проти мирного населення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, російські окупанти прорвалися через блокпост.

"Ворог наближається до міста, зі зброєю, обстріляно блокпост! Залишаємося вдома. Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами. На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення. Блокпост обстріляли", - повідомляє він.

За його словами, наразі на блокпосту триває бій.

"Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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