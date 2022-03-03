Вже обстріляли блокпост, триває бій: мешканців Енергодара попередили про нову атаку росіян (відео)

Мер Енергодара закликав містян залишатися вдома.

Мер Енергодара повідомив, що до міста наближається російська армія. Окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост та застосували вже зброю проти мирного населення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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За його словами, російські окупанти прорвалися через блокпост.

"Ворог наближається до міста, зі зброєю, обстріляно блокпост! Залишаємося вдома. Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами. На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення. Блокпост обстріляли", - повідомляє він.

За його словами, наразі на блокпосту триває бій.

"Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", - додав він.