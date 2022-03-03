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После разговора с Путиным Макрон заявил, что для Украины "самое плохое еще впереди"

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После разговора с Путиным Макрон заявил, что для Украины "самое плохое еще впереди"

Associated Press

Президент России хочет взять под контроль всю Украину.

После разговора с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что глава Кремля стремится захватить всю Украину, и что "самое плохое еще впереди".

Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам разговора президентов, сообщает BFMTV.

Согласно сообщению, Путин выразил Макрону большую решительность продолжать наступление с целью "взять под контроль" всю Украину. Кроме того, российский президент сказал французскому, что операция армии РФ развивается по плану Москвы. Путин сказал, что ситуация будет обостряться, если украинцы не примут его условия.

"Президент Макрон ожидает, что самое плохое еще впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", – сообщили в Елисейском дворце.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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