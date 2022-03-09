Зеленський та Трюдо обговорили посилення санкцій проти Росії

Зеленський та Трюдо обговорили посилення санкцій проти Росії

Сторони узгодили подальші дипломатичні кроки.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили оборонну співпрацю і посилення санкційного тиску на Росію.

Про це президент Зеленський повідомив у Twitter.

"Поговорив з моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України і Канади та про те, як посилити санкційний тиск на росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - наголосив Зеленський.

Talked to my friend @JustinTrudeau about defense cooperation and how to increase sanctions pressure on Russia. Agreed on further diplomatic steps. Canada stands with Ukraine. We feel it every day. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Нагадаємо, Велика Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі.

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