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Зеленський та Трюдо обговорили посилення санкцій проти Росії

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Зеленський та Трюдо обговорили посилення санкцій проти Росії

Associated Press

Сторони узгодили подальші дипломатичні кроки.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили оборонну співпрацю і посилення санкційного тиску на Росію.

Про це президент Зеленський повідомив у Twitter. 

"Поговорив з моїм другом Джастіном Трюдо про оборонну співпрацю України і Канади та про те, як посилити санкційний тиск на росію. Узгодили подальші дипломатичні кроки. Канада пліч-о-пліч з Україною. Відчуваємо це щодня", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Велика Британія затримуватиме будь-які російські літаки у своєму повітряному просторі.

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