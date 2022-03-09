Окупанти у Броварському районі обстріляли мирних мешканців та митні склади

Прокуратура фіксує факти порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями РФ.
Окупанти у Броварському районі Київської області обстріляли укриття мирних мешканців та митні склади. За фактом порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями РФ розпочато кримінальні провадження (ст. 438 КК України).
Про це повідомляється в телеграм-каналі відомства.
Учора, 8 березня 2022 року окупаційні війська РФ обстріляли житлові будинки у селі Мокрець Броварьского району. Снаряд влучив у погреб, в якому перебував 63-річний місцевий мешканець. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці обстрілу.
У Богданівці окупанти відкрили вогонь по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинув мирний мешканець.
Уламки ракети влучили на територію митних складів у селі Калинівка Броварського району, внаслідок чого вони згоріли.
Прокурори Київщини продовжують фіксувати всі злочини країни-агресора з метою притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що рятувальники за ніч 9 березня здійснили 190 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілу російськими окупантами. Надзвичайники врятували 18 людей.