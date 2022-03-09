Трюдо запросив Зеленського виступити перед урядом Канади 

За словами Трюдо, канадці натхненні стійкістю українців.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив президента Володимира Зеленського виступити перед урядом його країни.

Про це Трюдо написав у своєму Twitter.

За словами канадського прем'єра, громадяни його країни хочуть почути думку українського президента.

“Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, продемонстрованим президентом. Я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку”, - йдеться у дописі Трюдо.

I invited President @ZelenskyyUa to address Canada’s Parliament. Canadians have been inspired by the bravery and resiliency of Ukrainians and the leadership the President has shown, and I know they are eager to hear directly from him. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 9, 2022

До слова, Володимир Зеленський та Джастін Трюдо обговорили оборонну співпрацю і посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії.