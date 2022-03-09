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Трюдо запросив Зеленського виступити перед урядом Канади 

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Трюдо запросив Зеленського виступити перед урядом Канади 

Associated Press

За словами Трюдо, канадці натхненні стійкістю українців. 

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив президента Володимира Зеленського виступити перед урядом його країни.

Про це Трюдо написав у своєму Twitter.

За словами канадського прем'єра, громадяни його країни хочуть почути думку українського президента. 

“Канадці були натхненні хоробрістю та стійкістю українців, а також лідерством, продемонстрованим президентом. Я знаю, що вони хочуть почути його особисту думку”, - йдеться у дописі Трюдо. 

До слова, Володимир Зеленський та Джастін Трюдо обговорили оборонну співпрацю і посилення санкційного тиску на Росію. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, виступив зі зверненням до парламенту Великої Британії. 

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