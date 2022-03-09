Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали у Харкові (відео)

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки руйнувань окупантами.
Рятувальники Державної служба України з надзвичайних ситуацій продовжують розбирати завали будівель у Харкові.
Саме зараз підрозділи ДСНС розбирають завали у Шевченківському районі міста.
Нагадаємо, в результаті авіанальоту окупантів у селі на Харківщині повністю розрушився будинок, загинула дитина.
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