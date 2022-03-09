в які краіни можна потрапити без закордонного паспорту

Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

На кордонах є невеликі скупчення автомобілів.

На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації на територію країни.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 9 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Втім, невелиі черги з легкових автомобілів спостерігаються на польському напрямку у "Рава-Руській", "Грушеві", "Краківці" та "Шегині".

Черги на кордонах:

З Польщею:

"Угринів" - 10 л/а, 0 пішоходів ;

"Рава-Руська" - 220 л/а, 0 пішоходів;

"Грушів" - 170 л/а 50 пішоходів ;

"Смільниця" - 50 л/а,20 пішоходів ;

"Краківець" - 110 л/а, 0 пішоходів ;

"Шегині" - 100 л/а, 0 пішоходів.

Зі Словаччиною:

"Малий Березний" - 200 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

З Угорщиною:

"Тиса" - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

З Румунією:

"Порубре" - 100 л/а, 0 пішоходів.

З Молдовою:

"Мамалига" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Росошани" - 1л/а, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 1 л/а, 0 пішоходів;

"Могилів-Подільський" - 20 л/а, 20 пішоходів;

"Бронниця" - 80 л/а,0 пішоходів;

"Паланка" - 210 л/а, пішоходів - 200;

"Старокозаче" -10 л/а, пішоходів - 5;

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