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Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

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Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

в які краіни можна потрапити без закордонного паспорту

На кордонах є невеликі скупчення автомобілів.

На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації на територію країни.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 9 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Втім, невелиі черги з легкових автомобілів спостерігаються на польському напрямку у "Рава-Руській", "Грушеві", "Краківці" та "Шегині". 

Черги на кордонах:

З Польщею: 

  • "Угринів" - 10 л/а, 0 пішоходів ;
  • "Рава-Руська" -  220 л/а, 0 пішоходів;
  • "Грушів" - 170 л/а 50 пішоходів ;
  • "Смільниця" - 50 л/а,20 пішоходів ;
  • "Краківець" - 110  л/а, 0 пішоходів ;
  • "Шегині" - 100 л/а, 0 пішоходів.

Зі Словаччиною:

  • "Малий Березний" - 200 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

З Угорщиною:

  • "Тиса" - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;

З Румунією:

  • "Порубре" - 100 л/а, 0 пішоходів.

З Молдовою:

  • "Мамалига" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 1л/а, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 1 л/а, 0 пішоходів;
  • "Могилів-Подільський" -  20 л/а,  20 пішоходів;
  • "Бронниця" -  80 л/а,0 пішоходів;
  • "Паланка" -  210 л/а, пішоходів - 200;
  • "Старокозаче" -10 л/а, пішоходів - 5;

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