Черги на кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

На кордонах є невеликі скупчення автомобілів.
На кордонах України досі не припиняються черги з громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації на територію країни.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 9 березня.
Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Втім, невелиі черги з легкових автомобілів спостерігаються на польському напрямку у "Рава-Руській", "Грушеві", "Краківці" та "Шегині".
Черги на кордонах:
З Польщею:
- "Угринів" - 10 л/а, 0 пішоходів ;
- "Рава-Руська" - 220 л/а, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 170 л/а 50 пішоходів ;
- "Смільниця" - 50 л/а,20 пішоходів ;
- "Краківець" - 110 л/а, 0 пішоходів ;
- "Шегині" - 100 л/а, 0 пішоходів.
Зі Словаччиною:
- "Малий Березний" - 200 л/а, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
З Угорщиною:
- "Тиса" - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 пішоходів;
З Румунією:
- "Порубре" - 100 л/а, 0 пішоходів.
З Молдовою:
- "Мамалига" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 1л/а, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 1 л/а, 0 пішоходів;
- "Могилів-Подільський" - 20 л/а, 20 пішоходів;
- "Бронниця" - 80 л/а,0 пішоходів;
- "Паланка" - 210 л/а, пішоходів - 200;
- "Старокозаче" -10 л/а, пішоходів - 5;
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