Очереди на границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

На границах есть небольшие скопления автомобилей.
На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди из граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации на территорию страны.
В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 9 марта.
Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Впрочем, небольшие очереди легковых автомобилей наблюдаются на польском направлении в "Рава-Русской", "Грушеве", "Краковке" и "Шегини".
Очереди на границах:
С Польшей:
- "Угринов" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" — 220 л/а, 0 пешеходов;
- "Грушев" — 170 л/а 50 пешеходов;
- "Смольница" — 50 л/а,20 пешеходов;
- "Краковец" — 110 л/а, 0 пешеходов;
- "Шегини" – 100 л/а, 0 пешеходов.
Со Словакией:
- "Малый Березный" — 200 л/а, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;
С Венгрией:
- "Тиса" – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
С Румынией:
- "Порубре" – 100 л/а, 0 пешеходов.
С Молдовой:
- "Мамалыга" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Росошани" — 1л/а, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 1 л/а, 0 пешеходов;
- "Могилев-Подольский" — 20 л/а, 20 пешеходов;
- "Бронница" – 80 л/а,0 пешеходов;
- "Паланка" – 210 л/а, пешеходов – 200;
- Старокозачее -10 л/а, пешеходов — 5;
Читайте также: