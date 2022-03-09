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Очереди на границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

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Очереди на границах: в ГНСУ рассказали о ситуации на КПП

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На границах есть небольшие скопления автомобилей.

На границах Украины до сих пор не прекращаются очереди из граждан, желающих уехать из страны из-за вторжения Российской Федерации на территорию страны.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 9 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Впрочем, небольшие очереди легковых автомобилей наблюдаются на польском направлении в "Рава-Русской", "Грушеве", "Краковке" и "Шегини".

Очереди на границах:

С Польшей:

  • "Угринов" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" — 220 л/а, 0 пешеходов;
  • "Грушев" — 170 л/а 50 пешеходов;
  • "Смольница" — 50 л/а,20 пешеходов;
  • "Краковец" — 110 л/а, 0 пешеходов;
  • "Шегини" – 100 л/а, 0 пешеходов.

Со Словакией:

  • "Малый Березный" — 200 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 100 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

С Венгрией:

  • "Тиса" – 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

С Румынией:

  • "Порубре" – 100 л/а, 0 пешеходов.

С Молдовой:

  • "Мамалыга" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Росошани" — 1л/а, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 1 л/а, 0 пешеходов;
  • "Могилев-Подольский" — 20 л/а, 20 пешеходов;
  • "Бронница" – 80 л/а,0 пешеходов;
  • "Паланка" – 210 л/а, пешеходов – 200;
  • Старокозачее -10 л/а, пешеходов — 5;

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