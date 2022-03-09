В Вене создали два центра для беженцев из Украины: адреса

Гражданам помогают с поиском временного жилья.
В Вене создали два центра для беженцев из Украины.
Об этом сообщает Управление международных связей КГГА.
Так, Гуманитарный центр прибытия находится в Центре спорта и развлечений Леопольдштадта («Sport & Fun-Halle») по адресу: Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена. Он работает круглосуточно без выходных.
В Гуманитарный центр прибытия можно добраться общественным транспортом (метро, автобус, трамвай) или автомобилем.
Беженцы из Украины могут пользоваться всем общественным транспортом Вены бесплатно и без билета.
В Гуманитарном центре прибытия Вены предоставляют следующие услуги:
• первую медицинскую помощь;
• поиск временного жилья;
• медицинская и психосоциальная помощь:
• питание и напитки;
• информирование об ориентации в Вене;
• тестирование на коронавирус.
Также действует Регистрационный и консультационный центр : Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена.
Он работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, новых посетителей принимает до 16:00.
Напомним, самые большие очереди из желающих выехать из Украины – в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Грушев".
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