"Новая почта" снизила комиссию на денежные переводы

Комиссия составляет 0,5% суммы, но не менее 5 гривен.

С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.

Как отправить денежный перевод «Мгновенный» по Украине:

предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";

осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь отправить, и стоимость услуги перевода;

назвать ФИО, контактный телефон получателя.

Как получить денежный перевод по Украине наличными:

прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";

назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.

Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.

Перечень работающих отделений постоянно обновляется здесь: https://novaposhta. ru/news/rubric/2/id/10171

ТСН.ua