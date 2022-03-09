"Новая почта" снизила комиссию на денежные переводы

Комиссия составляет 0,5% суммы, но не менее 5 гривен.
С 5 марта комиссия на отправку денежного перевода «Мгновенный» снижена и составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен.
Как отправить денежный перевод «Мгновенный» по Украине:
- предъявить оператору отделения оригинал паспорта или в приложении "Дія";
- осуществить оплату наличными или банковской картой сумму, которую хочешь отправить, и стоимость услуги перевода;
- назвать ФИО, контактный телефон получателя.
Как получить денежный перевод по Украине наличными:
- прийти в отделение, предъявить оригинал паспорта или в приложении "Дія";
- назвать номер перевода, полученный от отправителя и получить наличные деньги.
Перевод можно отправить с карты и получить в любом работающем отделении наличными в гривне. Услугу оплачивает отправитель.
Перечень работающих отделений постоянно обновляется здесь: https://novaposhta. ru/news/rubric/2/id/10171
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