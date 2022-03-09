"Нова пошта" знизила комісію на грошові перекази

Комісія становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.

Від 5 березня комісія на відправку грошового переказу «Миттєвий» знижена та становить 0,5% від суми, але не менше 5 гривень.

Як відправити грошовий переказ «Миттєвий» по Україні:

надати оператору відділення оригінал паспорта або у застосунку «Дія»;

здійснити оплату готівкою або банківською карткою суму, яку хочеш надіслати, та вартість послуги переказу;

назвати ПІБ, контактний телефон отримувача.

Як отримати грошовий переказ по Україні готівкою:

прийти до відділення, надати оригінал паспорта або у застосунку «Дія»;

назвати номер переказу, отриманий від відправника та отримати готівку.

Переказ можна відправити з картки та отримати у будь-якому працюючому відділенні готівкою у гривні. Послугу сплачує відправник.

Перелік відділень, що працюють, постійно оновлюється тут: https://novaposhta. ua/news/rubric/2/id/10171

ТСН.ua