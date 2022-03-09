Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
У Відні створили два центри для біженців з України: адреси

У Відні створили два центри для біженців з України: адреси

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Відні створили два центри для біженців з України: адреси

УНІАН

Громадянам допомагають з пошуком тимчасового житла.

У Відні створено два центри для біженців з України. 

Про це повідомляє Управління міжнародних зв’язків КМДА.

Так, Гуманітарний центр прибуття розташований у Центрі спорту та розваг Леопольдштадт («Sport & Fun-Halle») за адресою: Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. Він працює цілодобово без вихідних.

До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем. 

Наразі біженці з України можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка. 

У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають такі послуги:

• першу медичну допомогу; 
• пошук тимчасового житла;
• медичну та психосоціальну допомогу:
• харчування та напої;
• інформування про орієнтацію у Відні;
• тестування на коронавірус.

Також діє Реєстраційний та консультаційний центр: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень

Він працює від понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.

Нагадаємо, найбільші черги з охочих виїхати з України – в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Грушів".

Читайте також:

© ТСН.ua
ТСН.ua
Наступна публікація