У Відні створили два центри для біженців з України: адреси

Громадянам допомагають з пошуком тимчасового житла.

У Відні створено два центри для біженців з України.

Про це повідомляє Управління міжнародних зв’язків КМДА.

Так, Гуманітарний центр прибуття розташований у Центрі спорту та розваг Леопольдштадт («Sport & Fun-Halle») за адресою: Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. Він працює цілодобово без вихідних.

До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем.

Наразі біженці з України можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.

У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають такі послуги:

• першу медичну допомогу;

• пошук тимчасового житла;

• медичну та психосоціальну допомогу:

• харчування та напої;

• інформування про орієнтацію у Відні;

• тестування на коронавірус.

Також діє Реєстраційний та консультаційний центр: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.

Він працює від понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.

Нагадаємо, найбільші черги з охочих виїхати з України – в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Грушів".

Читайте також: