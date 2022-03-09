У Відні створили два центри для біженців з України: адреси

Громадянам допомагають з пошуком тимчасового житла.
У Відні створено два центри для біженців з України.
Про це повідомляє Управління міжнародних зв’язків КМДА.
Так, Гуманітарний центр прибуття розташований у Центрі спорту та розваг Леопольдштадт («Sport & Fun-Halle») за адресою: Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. Він працює цілодобово без вихідних.
До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем.
Наразі біженці з України можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.
У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають такі послуги:
• першу медичну допомогу;
• пошук тимчасового житла;
• медичну та психосоціальну допомогу:
• харчування та напої;
• інформування про орієнтацію у Відні;
• тестування на коронавірус.
Також діє Реєстраційний та консультаційний центр: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.
Він працює від понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.
Нагадаємо, найбільші черги з охочих виїхати з України – в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Грушів".
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