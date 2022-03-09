Зеленский впервые поговорил с Пелоси: какие темы затронули

Президент рассказал о гуманитарном кризисе, вызванном РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта впервые пообщался со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

"В сложное время впервые пообщался со спикером Нэнси Пелоси. Поблагодарил за помощь в противодействии агрессии, за лидерство США в международном давлении на РФ. Проинформировал о гуманитарном кризисе, вызванном агрессором. Обсудили дальнейшие шаги в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

В сложное время впервые пообщался с @SpeakerPelosi. Поблагодарил за помощь в противодействии агрессии, за лидерство в международном давлении на РФ. Проинформировал о гуманитарном кризисе, вызванном агрессором. Обсудили дальнейшие шаги в поддержку. #StopRussia – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Напомним, в этот же день Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Украинский лидер поблагодарил государство за солидарность с Украиной, весомую поддержку, а еще обсудили общее будущее Европы.

ТСН.ua

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