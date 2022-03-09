Людина з пересадженим серцем свині прожила тільки 2 місяці

Людина з пересадженим серцем свині прожила тільки 2 місяці

Лікарі не назвали точну причину смерті.

У вівторок, 8 березня, у лікарні в Сполучених Штатах Америки помер пацієнт, якому два місяці тому під час історичної операції було пересаджене серце генетично модифікованої свині. 57-річний Девід Беннет зі свинячим серцем прожив лише два місяці.

Видання iDnes нагадує, що ця трансплантація викликала етичні проблеми і навіть обурення широкої громадськості, оскільки в минулому пацієнт був покараний за убивство людини.

Однак, для Беннета ця безпрецедентна медична процедура була останнім шансом, оскільки без донора він помер би і був занадто хворим, щоб отримати людське серце.

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Операція була проведена 7 січня 2022 року, але нове серце підтримували його життя лише два місяці після новаторського експерименту.

Про смерть Беннета повідомили в середу, 9 березня, в лікарні у Балтіморі (штат Меріленд), де й проводилася експериментальна операція. Лікарі не назвали точну причину смерті, але за повідомленнями, останніми днями стан пацієнта різко погіршився.

Син Беннета сказав, що вдячний лікарям за проведення цієї унікальної операції і назвав її “чудом”. Медики стверджують, що трансплантація серця від генетично модифікованих свиней може вирішити проблему дефіциту людських органів у найближчі роки.

Нагадаємо, у 2021 році українська медицина зробила значний крок вперед, особливо у проведенні трансплантацій. Статистика лікарень може конкурувати із європейськими закладами.

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