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Батько віддав орган синові: у херсонській лікарні провели родинну трансплантацію нирки

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Батько віддав орган синові: у херсонській лікарні провели родинну трансплантацію нирки

pixabay.com

Пацієнт отримував постійні сеанси гемодіалізу.

У Херсонській обласній клінічній лікарні провели родинну трансплантацію нирки. Її отримав 28 річний пацієнт, а донором став його батько.

 Про це йдеться на сторінці лікарні у Facebook.

Пацієнт протягом останніх 9 років отримував постійні сеанси гемодіалізу. Операцію провели разом медики трансплантаційних бригад Київської обласної та Херсонської обласної лікарень.

"Оперативне втручання виконано успішно", - йдеться у повідомленні.

Новини України: перша трансплантація на Прикарпатті – пацієнту пересадили нирку

Новини України: перша трансплантація на Прикарпатті – пацієнту пересадили нирку

Раніше стало відомо, що у херсонській обласній лікарні  провели дві родинні трансплантації нирок.  Операції виконали сумісно трансплантаційні бригади Київської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної клінічної лікарні. 

А у Львові пересадили нирку 15-річному Ярославу. Донором хлопця стала його бабуся.

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