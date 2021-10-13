В Україні вперше донорський орган доправили пасажирським літаком

Літак летів із Запоріжжя до Києва.

Вперше донорську печінка пасажирським літаком доправили із Запоріжжя до Києва.

Про це йдеться в ТСН.14.00

У "Борисполі" щойно приземлився борт із Запоріжжя, і на ньому привезли орган, який уже найближчим часом пересадять пацієнтці столичного інституту Шалімова.

На орган чекає 26-річна дівчина. Це має бути її вже друга трансплантація, перша була від рідної мами, але орган не прижився. Цього разу для дівчини донором стане 53-річний чоловік із Запоріжжя, у якого стався інсульт, рідні чоловіка дали згоду на забір органів.

Про транспортування органу попросили українського перевізника. Вже за годину орган був у столиці. Транспортування здійснили безкоштовно.

Пасажири, які були на борту літака, навіть не знали, що з ними був ще один досить незвичний «пасажир».

Зазвичай в Україні донорські органи перевозять або вертольотами санавіації, або автомобілями. І це, кажуть медики, забирає чимало часу, який у таких випадках йде на хвилини.

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