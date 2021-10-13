Торгівля на WhiteBIT з нуля: повна інструкція

Як розподілити активи для торгівлі та скласти авторський прогноз? Як застрахуватися від фінансових збитків?

Чому довірити особисті документи платформі – не ризик, а, навпаки, підстрахування – в матеріалі.

Навчайтеся, щоб захистити інвестиції

Мета навчання – та звикнути до інструментів торгівлі, випробувати, як працюють ордери та виробити власну стратегію, при якій торгівля криптовалютою буде найбільш прибутковою. В основному майданчики на безоплатній основі надають блогові статті або навчальні відео. Але оптимально – пробувати на практиці. WhiteBIT для цього створила навчальні Demo Token.

Складіть свій перший прогноз: найпростіший спосіб

Настрій ринку можна зрозуміти, тільки якщо навчитися їх розпізнавати. Найбільш очевидний шлях – за допомогою таймфреймів, свічок, біржового стакана та історії торгів.

Кожна свічка дає розуміння, за якою ціною трейдери заходили на ринок, за якою вийшли з позицій. Відповідно, були настрої нарощувати вартість активу, або він падав в ціні. Тут формуються свічкові патерни ("малюнки" свічок). За ними можна зрозуміти перспективу активу.

Короткострокові настрої можна відстежувати на таймфреймі від хвилини до тижня. Довгострокові – вивчивши формування свічок за певним часовим проміжком на таймфреймі від години до 3 місяців (або більше, можна навіть виставити дату).

В історії торгів відображаються вже виконані заявки користувачів на покупку (зелені) або продаж (червоні). У біржовому стакані –ті, що у черзі на виконання. Порівняйте обсяги – більше продають або більше купують?. Це допоможе визначитися із ціною.

Для початку торгуйте на простих ордерах

Найпростіші ордери для купівлі чи продажу альткоїнів чи Bitcoin – Market order (ринковий) та Limit order (лімітний). Обидва потрапляють у стакан одразу. У першому випадку ви можете визначити об'єми та формуєте заявку, після чого вона виконується. Вартість вказати тут не можна. У другому – можете вивчити стакан та свічний графік, і вже вказати конкретну вартість, за якою хочете купити або продати.

Верифікуйтеся – захистіть свої дані

Запитуючи верифікацію даних, криптовалютна біржа в першу чергу має на меті захистити особистий профіль клієнта. Друга мета – якщо шахраї отримали доступ до акаунту користувача та біржа зафіксувала підозрілі дії, буде призведене блокування. Для верифікованих клієнтів можливість відновити доступ є, для неверифікованих – практично нульова.

Деякі майданчики для роботи з будь-якою кількістю біткоїнів зобов'язують клієнтів проходити KYC. Деякі, як, наприклад WhiteBIT, рекомендують верифікацію тільки тим клієнтам, які хочуть користуватися фіатними засобами на платформі та торгувати BTC на підвищених лімітах.

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