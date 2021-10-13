Торговля на WhiteBIT с нуля: полная инструкция

Как распределить активы для торговли и составить авторский прогноз? Как застраховаться от потери?

Ответы на эти вопросы – в материале.

Обучитесь, чтобы подстраховать инвестиции

Цель обучения – привыкнуть к инструментам для торговли, опробовать, как работают ордера и выработать собственную стратегию, при которой торговля криптовалютой будет наиболее прибыльной. В основном площадки предоставляют статьи или обучающие видео. Но оптимально – пробовать на практике. WhiteBIT для этого создала обучающие Demo Token.

Составьте свой первый прогноз: простейший способ

Настроения рынка можно понять, только если научиться их распознавать. Самый очевидный путь – с помощью таймфреймов, свечей, биржевого стакана и истории торгов.

Каждая свеча дает понимание, по какой цене трейдеры заходили на рынок, по какой вышли из позиций. Соответственно, были настрои наращивать стоимость актива, или он падал в цене. Здесь формируются свечные паттерны (“рисунки” свечей). По ним можно понять перспективу актива.

Краткосрочные настроения можно отслеживать на таймфрейме от минуты до недели. Долгосрочные – изучив формирование свечей по определенному временному промежутку на таймфрейме от часа до 3 месяцев (либо больше, можно даже выставить дату).

В истории торгов видны уже выполненные заявки пользователей на покупку (зеленые) или продажу (красные). В биржевом стакане – те, что ожидают исполнения. Сравните, где большие объемы - больше продают или больше покупают?. Это поможет определиться с ценой. Тем более, если вы хотите купить биткоины быстро (или другие активы).

Для начала торгуйте на простых ордерах

Самые простые ордера, чтобы купить альткоины или Bitcoin – Market order (рыночный) и Limit order (лимитный). В первом случае, изучив объемы, вы формируете заявку, после чего она отправляется к исполнению. т. е. сделка происходит по текущей цене. Во втором – можете изучить объемы, свечной график, и исходя из этого указать конкретную стоимость, по которой хотите купить или продать. После этого ордер сразу попадает в стакан.

Верифицируйтесь – защитите свои данные

Запрашивая верификацию данных, криптовалютная биржа в первую очередь имеет цель защитить личный профиль клиента. Вторая цель – если мошенники получили доступ к аккаунту пользователя и биржа зафиксировала подозрительные действия, она произведет блокировку. Для верифицированных клиентов возможность восстановить доступ есть, для неверифицированных – практически нулевая.

Некоторые площадки для работы с биткоином обязуют клиентов проходить KYC. Некоторые, как, например WhiteBIT, рекомендуют верификацию только для тех клиентов, которые хотят пользоваться фиатными средствами на платформе и торговать биткоином на повышенных лимитах.

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