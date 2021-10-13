Отказали тормоза: в Одессе маршрутка влетела в столб

Водителя проверяют на наличие алкоголя в крови.
На первой станции Люстдорфской дороги 55-летний водитель маршрутки въехал в бетонный столб. Травмировались и обратились за помощью в медицинское учреждение 9 пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у автобуса отказали тормоза. В полиции сообщили, что мужчину проверяют на наличие алкоголя в крови.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
Ранее стало известно, что в смертельном ДТП с маршруткой возле Одессы пострадали 9 человек и двое погибли.
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