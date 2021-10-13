Відмовили гальма: в Одесі маршрутка влетіла в стовп

Відмовили гальма: в Одесі маршрутка влетіла в стовп

Водія перевіряють на наявність алкоголю в крові.

На першій станції Люстдорфської дороги 55-річний водій маршрутки в’їхав у бетонний стовп. Травмувалися та звернулися за допомогою до медичного закладу 9 пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

За словами водія, ДТП сталася через те, що в автобуса відмовили гальма. У поліції повідомили, що чоловіка перевіряють на наявність алкоголю в крові.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у смертельній ДТП з маршруткою біля Одеси постраждали 9 осіб і двоє загинули.

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