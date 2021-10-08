Под Запорожьем маршрутка столкнулась с фурой (видео)

У автобуса разбиты стекла, повреждена передняя часть и вывернуто переднее колесо.
В Запорожской области маршрутка попала в ДТП.
Об этом сообщает "Zабор".
ДТП произошло сегодня, 8 октября, в районе села Бабурка. В Сети появилось видео с места происшествия.
У автобуса разбиты стекла, повреждена передняя часть и вывернуто переднее колесо.
Известно, что автобус двигался в сторону Марьевки (Запорожский район). В соцсетях сообщают, что травмы получили 8 пассажиров.
В пресс-службе Нацполиции области информацию о пострадавших не подтверждают.
"На месте происшествия правоохранители установили, что около 9:07 на автодороге от села Смолянок к Долинскому водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с фурой. В это время маршрутный автобус был без пассажиров. Водителю автобуса, 1959 года рождения, оказана медицинская помощь и его отпустили домой", - рассказали в полиции.
В отношении водителя составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).
Напомним, что мэр города Яремче Ивано-Франковской областиАндрей Мироняк попал в ДТП.