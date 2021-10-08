"Находится в сознании": мэр Яремче попал в ДТП

По информации прессслужбы горсовета, мэр проходит обследование.

Мэр города Яремче Ивано-Франковской области Андрей Мироняк попал в ДТП.

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Об этом сообщает пресс-служба Яремчанского городского совета.

"Мэр попал в ДТП. Глава громады в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", — говорится в публикации

Отмечается, что ДТП произошло вчера, 7 октября, а о всех подробностях автопроисшествия с участием мэра обещали рассказать позже. Также попросили сейчас не беспокоить мэра и членов его семьи.

Напомним, что в Луцке 22-летний пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть и дважды оказался под колесами автомобилей. Впоследствии пострадавший объяснил, что хотел таким образом совершить самоубийство.

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