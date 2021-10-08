"Находится в сознании": мэр Яремче попал в ДТП

По информации прессслужбы горсовета, мэр проходит обследование.
Мэр города Яремче Ивано-Франковской области Андрей Мироняк попал в ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Яремчанского городского совета.
"Мэр попал в ДТП. Глава громады в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", — говорится в публикации
Отмечается, что ДТП произошло вчера, 7 октября, а о всех подробностях автопроисшествия с участием мэра обещали рассказать позже. Также попросили сейчас не беспокоить мэра и членов его семьи.
Напомним, что в Луцке 22-летний пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть и дважды оказался под колесами автомобилей. Впоследствии пострадавший объяснил, что хотел таким образом совершить самоубийство.