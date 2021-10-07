В Чехии в ДТП погибла 15-летняя девушка из Украины

В Чехии в ДТП погибла 15-летняя девушка из Украины

Девочка погибла еще до приезда медиков

В городе Плезень автомобиль Audi сбил на смерть 15-летнюю девушку. Ребенка сбили, когда она настигала трамвай.

Об этом сообщает местное издание krimi-plzen.

Как сообщают СМИ, в ДТП погибла 15-летняя уроженка Дрогобыча Кристина Черная.

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ДТП произошло во вторник, 5 октября, на трамвайной остановке. Автомобиль Audi сбил девушку, которая пыталась догнать трамвай и выбежала на дорогу. По словам очевидцев ДТП, девушка погибла на месте происшествия еще до приезда «скорой».

«На месте ДТП у водителя взяли соответствующие анализы, которые показали, что человек не был под действием наркотических или психотропных веществ», — отметила пресс-секретарь полиции.

krimi-plzen.cz

На странице drogobych_live в Instagram выразили соболезнования: «Выражаем искренние соболезнования родным, одноклассникам, друзьям по поводу трагической смерти Черной Кристины. Училась в 10 школе им. Коновальца ».

Директор лицея №10 в Дрогобыче Наталья Каратонова рассказала ZAXID.NET, что Кристина Черная училась в этой школе до 4 класса. В 2015 году она уехала с родителями в Чехию.

Напомним, в Польше в г. Катовице в четверг, 7 октября, в ДТП погибли двое украинцев. Их уже встановили — это ребята в возрасте 21 и 22 года.

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