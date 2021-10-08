В Харькове во время пожара сгорели два человека

Личности погибших, возраст и пол устанавливаются.
В Харькове на открытой территории, возле водоема, на ул. Краснодарской произошел пожар в одноэтажном здании.
Об этом сообщили в ГСЧС.
К месту происшествия прибыло 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. На момент прибытия огнем полностью было охвачено здание.
Площадь пожара составила 10 кв. метров. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших. Их лица, возраст и пол устанавливаются.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что в Днепропетровской области произошел серьезный пожар: огонь разгорелся в трехэтажном доме и едва не убил девять человек.