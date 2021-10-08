Тошнило и были конвульсии: появились детали смерти нардепа Антона Полякова

Полякова нашли в такси патрульные.
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.
Подробности смерти политика сообщила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко в Facebook.
Нардеп напомнила, что Полякова патрульные обнаружили ночью в машине такси, которое остановили за нарушение ПДД. По информации патрульных его тошнило, а потом начались конвульсии. "Скорая", к сожалению, не смогла спасти нардепа.
По информации одного из Телеграмм-каналов, таксист является гражданином Азербайджана. Водитель такси, говорит, что взял Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где тот якобы искал такси и "ловил" машины.
Таксист рассказывает, что политику было настолько плохо, что его даже тошнило. Мужчина тоже сообщает о судорогах в Полякова.
"Стоял человек, качался. Я остановился. Потом ехал, его тошнило", — сказано в сообщении.
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