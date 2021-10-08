Состояние Ларисы Гузеевой резко ухудшилось — СМИ

В телеведущей поражение 65% легких.

Состояние российской ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой ухудшилось.

У знаменитости, которую госпитализировали в конце сентября, подтвердился коронавирус. По информации Telegram-канала Mash, если еще 1 октября у нее было поражено лишь 7% легких, то сейчас этот показатель достигает 60-65%. Врачи отмечают, что динамика отрицательная. Также сообщается, что если сатурация опустится ниже 95, то телеведущей сделают лечение кислородом.

Лариса Гузеева / instagram.com/_larisa_guzeeva_

Напомним, в конце сентября 62-летняя знаменитость оказалась в больнице с подозрением на COVID-19. У Ларисы обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Впоследствии, ей планировали перелить плазму донора, который переболел коронавирусом.

Заметим, недавно Лариса Гузеева посетила оккупированый Россией Крым. Более того, недавно в интервью актриса заявила, что считает полуостров российским, а себя "абсолютной ватницей".

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