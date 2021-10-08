Стан Лариси Гузєєвої різко погіршився – ЗМІ

У телеведучої ураження 65% легень.

Стан російської ведучої та акторки Лариси Гузєєвої погіршився.

У знаменитості, яку госпіталізували наприкінці вересня, підтвердився коронавірус. За інформацією Telegram-каналу Mash, якщо ще 1 жовтня у неї було уражено лише 7% легень, то зараз цей показник досягає 60-65%. Лікарі зазначають, що динаміка негативна. Також повідомляється, що якщо сатурація опуститься нижче 95, то телеведучій зроблять лікування киснем.

Лариса Гузєєва / instagram.com/_larisa_guzeeva_

Нагадаємо, наприкінці вересня 62-річна знаменитість опинилася в лікарні з підозрою на COVID-19. У Лариси виявили запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок. Згодом, їй планували перелити плазму донора, який перехворів на коронавірус.

Зауважимо, не так давно Лариса Гузєєва відвідала окупований Росією Крим. Більше того, нещодавно в інтерв’ю акторка заявила, що вважає півострів російським, а себе "абсолютною ватницею".

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