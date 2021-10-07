Зірка "Жіночого Кварталу" потрапила в ДТП

З Катериною Нікітіною стався неприємний інцидент.

Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна потрапила в ДТП.

Так, про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Неприємний інцидент стався сьогодні вранці. Хтось в'їхав в багажник її автівки.

Катерина Нікітіна потрапила в ДТП / instagram.com/nikitkinna

"Прокидаєшся, йдеш до автівки, а тут тобі "добрий ранок". Тепер весь ранок заповнювати папірці", - повідомила засмучена зірка.

Однак чоловік, який в'їхав в її авто, не втік з місця події, а навпаки – оформив ДТП.

Катерина Нікітіна потрапила в ДТП / instagram.com/nikitkinna

Та все ж таки Катерина зізнається, що дуже засмутилась, адже багато часу витратила на заповнення різних паперів. Проте, Нікітіна намагається на все дивитися з позитивом.

Катерина Нікітіна потрапила в ДТП / instagram.com/nikitkinna

"Я кажу своїй мамі, що в мого авто не гарний задок. А мені мама каже, що в мене зате гарний", - пожартувала Катерина.

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