Зірка "Жіночого Кварталу" потрапила в ДТП

З Катериною Нікітіною стався неприємний інцидент.
Акторка "Жіночого Кварталу" Катерина Нікітіна потрапила в ДТП.
Так, про це вона розповіла в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Неприємний інцидент стався сьогодні вранці. Хтось в'їхав в багажник її автівки.
"Прокидаєшся, йдеш до автівки, а тут тобі "добрий ранок". Тепер весь ранок заповнювати папірці", - повідомила засмучена зірка.
Однак чоловік, який в'їхав в її авто, не втік з місця події, а навпаки – оформив ДТП.
Та все ж таки Катерина зізнається, що дуже засмутилась, адже багато часу витратила на заповнення різних паперів. Проте, Нікітіна намагається на все дивитися з позитивом.
"Я кажу своїй мамі, що в мого авто не гарний задок. А мені мама каже, що в мене зате гарний", - пожартувала Катерина.
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