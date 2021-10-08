У Харкові під час пожежі згоріли дві людини

У Харкові під час пожежі згоріли дві людини

Особи загиблих, вік та стать наразі встановлюються.

У Харкові на відкритій території, неподалік водойми, на вул. Краснодарській сталася пожежа в одноповерховій будівлі.

Про це повідомили у ДСНС.

До місця події прибуло 2 відділення ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття вогнем повністю була охоплена будівля.

Площа пожежі склала 10 кв.метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих осіб. Їхні особи, вік та стать наразі встановлюються.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області сталася серйозна пожежа: вогонь розгорівся в триповерховому будинку і ледь не вбив дев'ятьох людей.

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