"Перебуває при тямі": міський голова Яремчого потрапив у ДТП

За інформацією пресслужби міськради, мер проходить обстеження.
Міський голова міста Яремче Івано-Франківської області Андрій Мироняк потрапив у ДТП.
Про це повідомляє пресслужба Яремчанської міської ради.
"Міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі", - йдеться в публікації
Зазначається, що ДТП сталася учора, 7 жовтня, а всі подробиці автопригоди за участю мера обіцяли розповісти пізніше. Також попросили зараз не турбувати міського голову та членів його сім'ї.
Нагадаємо, що у Луцьку 22-річний пішохід несподівано вибіг на проїжджу частину і двічі опинився під колесами автівок. Згодом потерпілий пояснив, що хотів у такий спосіб скоїти самогубство.