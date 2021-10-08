"Перебуває при тямі": міський голова Яремчого потрапив у ДТП

За інформацією пресслужби міськради, мер проходить обстеження.

Міський голова міста Яремче Івано-Франківської області Андрій Мироняк потрапив у ДТП.

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Про це повідомляє пресслужба Яремчанської міської ради.

"Міський голова потрапив у ДТП. Очільник громади при тямі, перебуває на обстеженні. Усі учасники ДТП живі", - йдеться в публікації

Зазначається, що ДТП сталася учора, 7 жовтня, а всі подробиці автопригоди за участю мера обіцяли розповісти пізніше. Також попросили зараз не турбувати міського голову та членів його сім'ї.

Нагадаємо, що у Луцьку 22-річний пішохід несподівано вибіг на проїжджу частину і двічі опинився під колесами автівок. Згодом потерпілий пояснив, що хотів у такий спосіб скоїти самогубство.

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