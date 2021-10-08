Мясные салаты уже давно перестали быть просто закусками. Их вполне можно подавать в качестве основного блюда на завтрак.
Салат с куриным филе и шампиньонами, дополненный яйцами, сыром, салатом и киви, гарантирует усладу вкусовых рецепторов, а вместе с этим отличное настроение, и обеспечит запас энергии на целый день.
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 300 г шампиньонов
- 100 г пармезана
- 3 яйца
- 1 красная луковица
- 1 киви
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 столовая ложка йогурта
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 2 чайные ложки французской горчицы
- салат айсберг
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить в растительном масле вместе с измельченной луковицей. Куриную грудку отварить или запечь. Яйца сварить вкрутую.
Сметану соединить с йогуртом, добавить горчицу, влить лимонный сок, посолить, поперчить и вымешать до однородного состояния.
На широком блюде разложить листья салата, на них уложить жареные грибы и покрыть их заправкой. Затем выложить слой нарезанной кубиками курятины, промазать его заправкой, слой измельченных яиц, которые также смазать сметанным соусом и притрусить натертым на мелкой терке пармезаном. Поверх сыра разложить нарезанный треугольниками киви.
На заметку
Шампиньоны можно заменить лесными грибами, салат айсберг – пекинский капустой, а сметанный соус – майонезом.
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