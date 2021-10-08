Мясные салаты уже давно перестали быть просто закусками. Их вполне можно подавать в качестве основного блюда на завтрак.

Салат с куриным филе и шампиньонами, дополненный яйцами, сыром, салатом и киви, гарантирует усладу вкусовых рецепторов, а вместе с этим отличное настроение, и обеспечит запас энергии на целый день.

Ингредиенты:

1 куриная грудка

300 г шампиньонов

100 г пармезана

3 яйца

1 красная луковица

1 киви

2 столовые ложки сметаны

1 столовая ложка йогурта

1 столовая ложка лимонного сока

2 чайные ложки французской горчицы

салат айсберг

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить в растительном масле вместе с измельченной луковицей. Куриную грудку отварить или запечь. Яйца сварить вкрутую.

Сметану соединить с йогуртом, добавить горчицу, влить лимонный сок, посолить, поперчить и вымешать до однородного состояния.

На широком блюде разложить листья салата, на них уложить жареные грибы и покрыть их заправкой. Затем выложить слой нарезанной кубиками курятины, промазать его заправкой, слой измельченных яиц, которые также смазать сметанным соусом и притрусить натертым на мелкой терке пармезаном. Поверх сыра разложить нарезанный треугольниками киви.

На заметку

Шампиньоны можно заменить лесными грибами, салат айсберг – пекинский капустой, а сметанный соус – майонезом.

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