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Салат с куриным филе и шампиньонами

Салат с куриным филе и шампиньонами

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Мясные салаты уже давно перестали быть просто закусками. Их вполне можно подавать в качестве основного блюда на завтрак.

Салат с куриным филе и шампиньонами, дополненный яйцами, сыром, салатом и киви, гарантирует усладу вкусовых рецепторов, а вместе с этим отличное настроение, и обеспечит запас энергии на целый день.

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 300 г шампиньонов
  • 100 г пармезана
  • 3 яйца
  • 1 красная луковица
  • 1 киви
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 1 столовая ложка йогурта
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 чайные ложки французской горчицы
  • салат айсберг
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить в растительном масле вместе с измельченной луковицей. Куриную грудку отварить или запечь. Яйца сварить вкрутую.

Сметану соединить с йогуртом, добавить горчицу, влить лимонный сок, посолить, поперчить и вымешать до однородного состояния.

На широком блюде разложить листья салата, на них уложить жареные грибы и покрыть их заправкой. Затем выложить слой нарезанной кубиками курятины, промазать его заправкой, слой измельченных яиц, которые также смазать сметанным соусом и притрусить натертым на мелкой терке пармезаном. Поверх сыра разложить нарезанный треугольниками киви. 

На заметку

Шампиньоны можно заменить лесными грибами, салат айсберг – пекинский капустой, а сметанный соус – майонезом.

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