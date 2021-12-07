Операція тривала 9 годин.

Унікальна операція. Німецькі лікарі вперше пересадали штучне серце.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 грудня.



Зазначається, що для 58-річного пацієнта Ральфа Янсена це була єдина надія. Операція з пересадки тривала 9 годин. Орган ззовні виготовлений із пластику, а от клапани і камери взяли з бичачого серця. Штучне серце під'єднане до спеціального акумулятора - управляти ним можна ззовні.

Лікарі кажуть - такі штучні органи справжній порятунок для багатьох пацієнтів, які стоять у черзі на трансплантацію. Однак це рішення є лише тимчасовим, допоки хворі чекають на пересадку справжнього органа.

Нагадаємо, раніше у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні пересадили серце дитині – 13-річному Максимові Давидюку із села Зарудчі Любешівської громади. Донором для нього став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.