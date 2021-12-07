Неподалік центру Львова жінка спиляла молоду ялинку: відео

Порушницю разом з ялинкою доправили до райвідділку.
У парку, неподалік середмістя Львова, патрульні затримали 60-річну жінку, яка серед білого дня спиляла молоду ялинку.
Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, про порушницю поліцію сповістили небайдужі очевидці. Коли копи прибули на виклик, жінка вже несла деревце, а в сумці у неї була ручна пилка.
Порушницю разом з ялинкою доправили до райвідділку, а справу передали слідчому. За незаконно зрубане різдвяне деревце жінці доведеться сплати штраф - приблизно тисячу гривень.
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