Неподалік центру Львова жінка спиляла молоду ялинку: відео

Порушницю разом з ялинкою доправили до райвідділку.

У парку, неподалік середмістя Львова, патрульні затримали 60-річну жінку, яка серед білого дня спиляла молоду ялинку.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, про порушницю поліцію сповістили небайдужі очевидці. Коли копи прибули на виклик, жінка вже несла деревце, а в сумці у неї була ручна пилка.

Порушницю разом з ялинкою доправили до райвідділку, а справу передали слідчому. За незаконно зрубане різдвяне деревце жінці доведеться сплати штраф - приблизно тисячу гривень.

Новини Львова: у середмісті 60-річна жінка спиляла молоду ялинку

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