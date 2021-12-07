Андрій Данилко шокував схудненням та помолоділим виглядом

Артист помітно погарнішав.

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, приголомшив фанів своїм зовнішнім виглядом.

Так, зірка помітно погарнішав. Днями Данилко у себе в Instagram розмістив кадр, зроблений за лаштунками концерту "Дизель Шоу" у Палаці "Україна". На знімку Андрій зображений разом зі співачкою Лаймою Вайкуле.

Данилко тримає у руках келих з шампанським, а Вайкуле – ігристий напій. Андрій постає з незмінним атрибутом свого образу - у чорній кепці, а також чорних футболці, штанах і пальті.

instagram.com/v_serduchka

Своєю чергою, підписники сторінки Данилка наголосили, що він дуже змінився і у кращий бік: "Пострункішав, погарнішав", "Вау! Андрію, а ви вже майже біля мети - пострункішали, погарнішали помолодшали", "Який же гарний вигляд має Андрій".

Цілком можливо, що трансформації у зовнішності зірки пов'язані з тим, що він певний час займався собою, відвідував лікарів та налагоджував свої циркадні ритми. Артист відвідував українські санаторії, аби привести себе до ладу.

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